В Москве открыли информационно-культурный медиацентр БРИКС+. Он будет работать в Библиотеке иностранной литературы. Там планируют проводить многочисленные пресс-конференции и семинары, а также различные круглые столы, кинопоказы. Медиацентр оборудован всем необходимым для проведения мероприятий, включая современное оборудование.

Открытие медиацентра приурочено к 16 саммиту БРИКС, который состоится на следующей неделе в Казани. Основной целью проекта является развитие и укрепление гуманитарного сотрудничества между странами – членами БРИКС.