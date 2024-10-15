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15 октября, 20:00

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В Москве открыли информационно-культурный медиацентр БРИКС+

В Москве открыли информационно-культурный медиацентр БРИКС+

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В Москве открыли информационно-культурный медиацентр БРИКС+. Он будет работать в Библиотеке иностранной литературы. Там планируют проводить многочисленные пресс-конференции и семинары, а также различные круглые столы, кинопоказы. Медиацентр оборудован всем необходимым для проведения мероприятий, включая современное оборудование.

Открытие медиацентра приурочено к 16 саммиту БРИКС, который состоится на следующей неделе в Казани. Основной целью проекта является развитие и укрепление гуманитарного сотрудничества между странами – членами БРИКС.

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