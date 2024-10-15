Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Комплекс зданий бывшей ткацкой фабрики на Сущевском Валу реконструируют.

СК возбудил против молодого человека уголовное дело о вовлечении двух подростков в зацепинг в Подмосковье.

"Ростех" создаст авиакластер на базе Red Wings и аэропорта Жуковский.

ФАС не планирует вводить дифференцированные тарифы за электроэнергию в Москве.

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