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Новости

Новости

15 октября, 13:00

Город

Комплекс зданий бывшей ткацкой фабрики на Сущевском Валу реконструируют

Комплекс зданий бывшей ткацкой фабрики на Сущевском Валу реконструируют

Акция "День бесплатных парковок" пройдет на ВДНХ 20 октября

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

"Торги Москвы": машино-места

Столичное управление СК РФ огласило возможную причину подрыва автомобиля в Москве

В Москве завершился международный экспортный форум "Сделано в России"

Собянин: на развитие образования в 2025 году в бюджете заложили 649,6 млрд рублей

Дептранс предупредил о высокой загруженности дорог в Москве 15 октября

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

Москвичи избавились более чем от 2 тыс тонн ненужной техники и мебели за 3 года

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Комплекс зданий бывшей ткацкой фабрики на Сущевском Валу реконструируют.

СК возбудил против молодого человека уголовное дело о вовлечении двух подростков в зацепинг в Подмосковье.

"Ростех" создаст авиакластер на базе Red Wings и аэропорта Жуковский.

ФАС не планирует вводить дифференцированные тарифы за электроэнергию в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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