15 октября, 13:00Город
Комплекс зданий бывшей ткацкой фабрики на Сущевском Валу реконструируют
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Комплекс зданий бывшей ткацкой фабрики на Сущевском Валу реконструируют.
СК возбудил против молодого человека уголовное дело о вовлечении двух подростков в зацепинг в Подмосковье.
"Ростех" создаст авиакластер на базе Red Wings и аэропорта Жуковский.
ФАС не планирует вводить дифференцированные тарифы за электроэнергию в Москве.
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