Москвичи могут купить свежие продукты на 127 ярмарках

Москвичи могут купить продукты не только в магазинах, но и на городских ярмарках. В городе открыты 127 точек. Там продается продукция российских фермеров. Причем часто качество товаров выше, чем в магазинах.

Ярмарки выходного дня заработали в столице с апреля. Они открыты в пятницу, субботу и воскресенье каждую неделю 08:00 до 21:00.

Также работают межрегиональные ярмарки. Купить свежие продукты в них можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. 53 площадки доступны в любую погоду круглый год. Продукция поступает в продажу напрямую от начинающих или небольших фермеров.

Все товары на ярмарках проверяет Роспотребнадзор. Кроме того, там соблюдаются санитарные правила: маски и социальная дистанция, есть санитайзеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.