В управе района Москворечье-Сабурово рассказали об итогах благоустройства

В Южном округе завершили крупный проект по благоустройству. Сотрудник управы района Москворечье-Сабурово Максим Зайцев рассказал, что работы были начаты еще в 2019 году.

"Они проводились в 3 этапа. Первый этап у нас – расчистка территорий. 20 год – был второй этап по расчистке территории. Выравнивание ландшафтной зоны, установка свай под размещение мостов пешеходных маршрутов", – сказал Зайцев.

Специалист отметил, что в текущем году завершился финальный этап благоустройства. В результате, по его словам, обустроены парковки, входная группа.

Подробнее об итогах благоустройства на юге города – в эфире телеканала Москва 24.