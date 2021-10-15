Москвичам рассказали, какие ярмарки работают в городе

13:00
В Москве работает 127 ярмарок. Там продается продукция российских фермеров: овощи, фрукты, мясо и молочная продукция. Причем часто качество товаров выше, чем в магазинах.
Ярмарки выходного дня заработали в столице с апреля. Они открыты в пятницу, субботу и воскресенье каждую неделю 08:00 до 21:00. Продавцы приезжают со всей России, например с Нижегородской, Липецкой областей, из Краснодарского края.
Все товары проверяет Роспотребнадзор. На ярмарках также соблюдаются санитарные правила: маски и социальная дистанция, есть санитайзеры. Кроме того, под контролем и цена.
О стоимости продуктов рассказала специалист ГБУ "Московские ярмарки" Ирина Мамедова.
"У нас средние цены Мосгорстата каждую неделю. И уже, соответственно, на это мы ориентируемся. И такие цены выставляют на товары соответственно этим ценам. Каждую неделю они обновляются", – сказала Мамедова.
Москвичи отмечают, что цены на ярмарках довольно низкие, особенно в сравнении с магазинными. При этом покупатели всегда могут даже поторговаться.
Также овощи и фрукты хорошего качества и по еще более низким ценам жители столицы могут найти на межрегиональных ярмарках. Например, там можно купить картофель из Нижегородской области за 18 рублей за 1 килограмм.
Межрегиональные ярмарки работают со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. 53 площадки доступны в любую погоду круглый год. Продукция поступает в продажу напрямую от начинающих или небольших фермеров.
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что идет сезон, когда свежий урожай уже собран и поступил на прилавки не только московских магазинов, но и ярмарок, которые работают по всему городу.
"Предлагаю всем следить, всем москвичам, гостям столицы за теми акциями, которые проводятся на ярмарках в московских в социальных сетях", – добавил Немерюк.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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