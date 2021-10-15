Москвичам рассказали о благоустройстве в районах ЮАО

У жителей четырех районов на юге Москвы появились новые места для отдыха. Там завершили один из крупнейших проектов благоустройства.

В Москворечье-Сабурове благоустроили пешеходную зону на Каширском шоссе. Там проложили новые дороги и тропинки, установили фонари и скамейки.

А в Северном Чертанове сделали уютную территорию рядом с храмом Державной Иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом. Там появились детские и спортивные площадки и зоны отдыха с качелями.

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