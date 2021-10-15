Москвичам рассказали, можно ли сэкономить, закупаясь на ярмарках, а не в магазинах

В Москве работает 127 ярмарок. Там продается около 10 тонн продукции российских фермеров: овощи, фрукты, мясо и молочная продукция. Причем часто качество товаров выше, чем в магазинах.

Ярмарки выходного дня заработали в столице с апреля. Они работают в пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 21:00. Все товары проверяет Роспотребнадзор. На ярмарках соблюдаются санитарные правила: маски и социальная дистанция, есть санитайзеры. Кроме того, под контролем и цена.

О стоимости продуктов рассказала специалист ГБУ "Московские ярмарки" Ирина Мамедова.

"У нас каждую неделю есть средние цены Мосгорстата, на которые мы ориентируемся. И цены на товары выставляются соответственно ценам Мосгорстата. Каждую неделю они обновляются", – сказала Мамедова.

Москвичи отмечают, что цены на ярмарках довольно низкие, особенно в сравнении с магазинными. Покупатели всегда могут найти товар подешевле и даже поторговаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.