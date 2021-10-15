Московские рестораны впервые получили звезды Michelin

Москва стала первым городом в СНГ, заведения которого попали в гастрономический гид Michelin. Семь столичных ресторанов получили по одной звезде. Это значит, что там готовят высококлассные блюда. Еще два заведения удостоились двух звезд. Ради таких заведений, по мнению гида, можно изменить запланированный маршрут.

Еще трем ресторанам достались зеленые звезды. Они присуждаются за рациональное отношение к окружающей среде. Максимальную оценку в три звезды никто не получил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.