В Москве начали разбирать бывшее здание Центрального дома кино

В Москве на Васильевской улице начали разбирать бывшее здание Центрального дома кино. Более 50 лет там располагался самый большой в стране клуб для кинематографистов с залом и рестораном, но здание сильно устарело.

На его месте построят комплекс общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. На верхних этажах будут располагаться апартаменты, а ниже – современные киноконцертные залы и другие административные помещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.