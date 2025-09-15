Форма поиска по сайту

Новости

15 сентября, 18:30

Город

В Москве начали разбирать бывшее здание Центрального дома кино

В Москве на Васильевской улице начали разбирать бывшее здание Центрального дома кино. Более 50 лет там располагался самый большой в стране клуб для кинематографистов с залом и рестораном, но здание сильно устарело.

На его месте построят комплекс общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. На верхних этажах будут располагаться апартаменты, а ниже – современные киноконцертные залы и другие административные помещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

