Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Между островом Балчуг и парком искусств "Музеон" завершили установку пешеходного моста. Тяжелая конструкция была развернута поперек Водоотводного канала, а после установлена на опоры.

Бабье лето начало покидать Москву, в скором времени в город придет холодный атмосферный фронт. 15 сентября, по словам синоптиков, будет наблюдаться прохладная и пасмурная погода. В эти выходные, 16–17 сентября, в некоторых районах столицы синоптики обещают заморозки.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 13% годовых. Как рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, были рассмотрены разные варианты, в том числе сохранение ставки на прежнем уровне или ее повышение более, чем на 1%.

Цены в ресторанах могут вырасти этой осенью. Ожидается, что блюда подорожают в среднем на 20%. По словам рестораторов, рост цен обусловлен ростом стоимости продуктов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.