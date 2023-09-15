Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

"Жизнь в большом городе": московский общепит

Монтаж катка начался на ВДНХ

Столичным водителям рассказали, где в вечерний час пик больше всего затруднено движение

Собянин: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Сергей Собянин: приводим в порядок территории у 10 станций БКЛ

Собянин: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

"Сити": москвичам рассказали, как провести досуг в столице

Новости часа: Собянин поделился планами дальнейшего развития программы "Сделано в Москве"

Вечерний час пик начался в Москве

Между островом Балчуг и парком искусств "Музеон" завершили установку пешеходного моста. Тяжелая конструкция была развернута поперек Водоотводного канала, а после установлена на опоры.

Бабье лето начало покидать Москву, в скором времени в город придет холодный атмосферный фронт. 15 сентября, по словам синоптиков, будет наблюдаться прохладная и пасмурная погода. В эти выходные, 16–17 сентября, в некоторых районах столицы синоптики обещают заморозки.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 13% годовых. Как рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, были рассмотрены разные варианты, в том числе сохранение ставки на прежнем уровне или ее повышение более, чем на 1%.

Цены в ресторанах могут вырасти этой осенью. Ожидается, что блюда подорожают в среднем на 20%. По словам рестораторов, рост цен обусловлен ростом стоимости продуктов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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