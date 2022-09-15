ОТопления в дома Москвы начнут подавать 18 сентября

Отопление начнут подавать в жилые дома Москвы в воскресенье, 18 сентября. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

При этом он подчеркнул, что процедура займет несколько дней. Социальные объекты уже обеспечивают теплом. На данный момент подключили 1,5 тысячи зданий. После жилых домов тепло начнут пускать и на промышленные и торговые объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

