Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

Отопление в жилых домах столицы начнут включать уже в воскресенье, 18 сентября. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. При этом он подчеркнул, что батареи не прогреются одномоментно во всех зданиях, процедура займет несколько дней. Из-за резкого похолодания отопительный сезон открыли досрочно. Социальные объекты уже обеспечивают теплом. На данный момент подключили 1,5 тысячи зданий.

За последний месяц спрос на противовирусные лекарства в России вырос в полтора раза. Сказались и сезон простуд, и новая волна COVID-19. В столичных аптеках тоже образовываются очереди. Особенно боятся те, кто уже тяжело болел. Теперь они стараются перестраховаться при первых же симптомах.

Российские войска разгромили пять складов с вооружением и боеприпасами ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. В районе Донецка и в Луганской народной республике в воздухе были сбиты две ракеты "Точка-У", а также 30 снарядов HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, Херсона и в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 29 октября Pegas Touristik запустит прямые чартеры из Москвы на Пхукет, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Авиакомпания Pegas Fly будет летать из Шереметьево. Пока обещают четыре рейса в неделю. Продажа путевок уже началась. Тур на семь дней начинается от 97 тысяч рублей на человека.

Новый дом, построенный по программе реновации в районе Крюково скоро начнут заселять. Это трехсекционный многоэтажный дом на Георгиевском проспекте. 240 семей переедут в новые квартиры до конца года. Сейчас идет оформление документов. Дом построен по последним стандартам. Лоджии и балконы застеклены, предусмотрены короба для кондиционеров. Дом оборудован автоматизированной системой учета потребления энергоресурсов.

Полиция задержала лихача, который устроил гонки во дворе на Сиреневом бульваре. Эти кадры прислали телезрители. Водитель на машине каршеринга заехал во двор и начал одну за другой бить припаркованные машины. Местные жители пытались его остановить, но получилось далеко не сразу. Полиция выяснила, что за рулем был 34-летний житель Подмосковья, его уже привлекали к ответственности за нарушение правил перевозки людей.

Эскалаторы на 13 станциях метро Москвы начнут поочередно работать на спуск и на подъем. Об этом сообщает департамент транспорта. Речь идет о тех эскалаторах, которые раньше ехали только вверх. На неглубоких станциях вниз пассажиры шли по лестницам. Новый режим работы будет на семи линиях метро, в том числе станции "Крылатское", "Молодежная", "Речной вокзал", "Бульвар Рокоссовского", "Пражская" и другие. В будущем режим работы эскалаторов может быть изменен и на других станциях.

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