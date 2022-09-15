Новости часа: жилые дома начнут подключать к отоплению 18 сентября в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилые дома начнут подключать к отоплению 18 сентября в Москве. Об этом заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"АвтоВАЗ" планирует поставить на конвейер две новые модели в 2024–2025. Об этом сообщили в Минпромторге.

В Подмосковье с начала 2022 года спасли более 160 младенцев с экстремально низкой массой тела. Об этом рассказали в Минздраве области.