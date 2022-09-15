Отопление в жилых домах Москвы начнут включать 18 сентября

Подача тепла в жилые дома Москвы начнется в воскресенье, 18 сентября. Об этом заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, со следующей недели тепло начнет поступать на промышленные и торговые объекты. Он добавил, что отопление не включат в один момент, процедура займет несколько дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.