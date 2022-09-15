С 16 по 18 сентября в Москве впервые пройдет фестиваль искусств "Горький в Парке Горького". В программе свыше 70 мероприятий разных форматов.

О самых интересных из них в эксклюзивном интервью рассказал арт-директор фестиваля, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.