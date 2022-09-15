К включению отопления в Москве готовы все системы – Бирюков

К включению отопления в Москве готовы все системы. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Батареи уже нагрелись в полутора тысячах социальных учреждений – детских садах, школах, медицинских и спортивных учреждениях. Для этого достаточно подать заявку. Ее обработают в тот же день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.