Театр "Ведогонь" в Зеленограде откроет новый сезон после капитального ремонта. Сергей Собянин посетил труппу и осмотрел обновленное здание театра. Театр располагается в трехэтажном здании на улице Юности. Три года здесь шел капитальный ремонт. По окончании работ театр засветился новым мульти­медийным фасадом. Строители отремонтировали кровлю, реконструировали большой зал на 307 мест, установили новую сцену. Обновленный театр прошел и техническое переоснащение.

Также ремонт сделали в фойе, гардеробных и гримерных. Появились новые помещения: репетиционный зал и студия звукозаписи. Пока шел ремонт, постановки показывали на других сценах города, теперь же труппа вернулась на родные подмостки.

Театр "Ведогонь" существует с начала 90-х и является единственным профессиональным в Зеленограде. Театр назван славянским словом, означающим мифологическое существо. Здесь этот образ олицетворяет животворящую силу творчества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.