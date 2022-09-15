Новости часа: 37 тыс участников зарегистрировались на Московский марафон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рекордное число участников зарегистрировались на Московский марафон – около 37 тысяч. Об этом сообщил директор Московского бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Правительство РФ будет субсидировать морские перевозки грузов в Калининград. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Наличие недвижимости в Финляндии больше не должно быть основанием для выдачи виз россиянам. Об этом сообщил президент республики.