Новости часа: Дептранс призвал пересесть на столичный общественный транспорт в час пик

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вечером 15 сентября на дорогах Москвы обещают трафик 7–8 баллов. В час пик лучше поехать на метро, сообщил Дептранс.

На перегоне "Варшавская" – "Каширская" БКЛ метро заканчивают укладывать рельсы. Об этом рассказал заммэра Москвы Бочкарёв.

Дополнительные поступления от "налога на богатых" в этом году составят 130 миллиардов рублей. Об этом заявил Минфин.