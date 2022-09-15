Новости часа: на участке Кутузовского проспекта обновили асфальт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На участке Кутузовского проспекта от ТТК до Можайского шоссе обновили асфальт. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Минфин РФ готовит донастройку налога на доход по депозитам для обладателей долгосрочных вкладов.

Режим ЧС федерального характера ввели в Приморье из-за наводнения. Об этом заявили в МЧС.