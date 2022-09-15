"Москва и мир": филиал детско-молодежного центра "Перово" и траур по королеве в Англии

Филиал детско-молодежного центра "Перово" открылся после капитального ремонта. Специалисты обновили кровлю и фасад здания, установили новые окна и заменили устаревшие инженерные системы. После перепланировки помещения стали комфортными и функциональными. Так, на первом этаже расположили кабинеты для занятия гимнастикой и спортивными танцами, а на втором – вокальные студии, кружок робототехники и 3D моделирования. Занятия в центре уже начались.

Территорию возле филиала детско-молодежного центра "Перово" благоустроили и приспособили для спортивных занятий. Тут появилось оборудование для воркаута, столы для пинг-понга и детские игровые комплексы. Все работы сделали по программе "Мой район".

Почти 25 миллионов человек с мая по август побывали в путешествиях по России. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. В целом, турпоток превысил показатели предыдущих лет. В Крыму из-за ограничения авиасообщения спрос на поездки в республику снизился на 19%, а вот в Краснодарском крае увеличился.

Догузова отметила, что россияне стали интересоваться турами на Северный Кавказ. В целом, чаще всего для поездок выбирали Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, города Золотого кольца и Русского севера. Уже завершился осенний этап продажи путевок по программе туристического кешбэка. Россияне приобрели туры на пять с половиной миллиардов рублей. В путешествия они отправятся с 1 октября до 25 декабря, а в круизы можно поехать уже сейчас и до окончания навигации. Программу кешбэка впервые запустили в 2020 году.

Великобритания почтит память королевы Елизаветы второй всеобщей минутой молчания. Произойдет это в 20:00 18 сентября, за день до ее похорон. Сейчас гроб с телом королевы находится в шотландском Эдинбурге. Он выставлен в соборе, чтобы все желающие могли проститься с усопшей. Там пройдет траурная служба, в которой примет участие Карл III вместе с другими членами монаршей семьи.

Тело королевы на самолете перевезут в Лондон. Жители столицы смогут простится с Елизаветой II в Вестминстерском дворце. Гроб будет стоять там вплоть до дня похорон. Карл III, которого официально объявили королем, уже встретился с членам британского парламента. Он пообещал следовать примеру матери и уважать принципы конституционной монархии. Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех в британской истории – 70 лет и 7 месяцев. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.