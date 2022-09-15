Историко-мемориальный парк готовят к открытию в ТиНАО

В ТиНАО готовят к открытию историко-мемориальный парк. Его площадь – более пяти гектаров. Посетители увидят редут – это оборонительно-земляное укрепление, сохранившееся со времен Отечественной войны 1812 года.

На территории сделали смотровую площадку, высадили деревья и кустарники, установили бюсты героев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.