Столичные парки подготовили осенние фотовыставки

В 14 столичных парках и зонах отдыха открываются осенние фотовыставки. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Тематика выставок разнообразная. Например, в парке "Дубки" москвичи увидят снимки коллекционных монет с изображением редких животных. В Парке Горького – фотопроект о сотрудниках благотворительных организаций, волонтерах, врачах и ученых.

Экспозиция на Крымской набережной будет работать до 6 октября. Картины художников-пленэристов будут представлены на выставке "Времена года в усадьбе Воронцово" практически до конца сентября. И там же до 30 ноября пройдет ежегодная фотовыставка, посвященная архитектуре и истории усадьбы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.