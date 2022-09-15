"Утро": движение в Москве оценили в 6 баллов

В настоящий момент трафик в столице оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 135 километров.

Сложно проехать по Ярославскому шоссе в сторону центра. В районе пересечения с улицей Докукина произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. Затор уже растянулся почти на семь километров и начинается от МКАД.

Почти без движения в эти минуты стоит Волгоградский проспект в сторону центра. Сразу после путепровода Текстильщики произошло столкновение грузового автомобиля с легковым. Движение в сторону центра затруднено на шесть километров. Затор начинается от Ферганского проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.