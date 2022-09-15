"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

В настоящий момент движение в городе оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов составляет 150 километров.

На 62-м километре МКАД из-за аварии в левой полосе наблюдается затруднение движения. Затор растянулся на шесть километров.

На СВХ перед съездом на Талдомскую улицу и Коровинское шоссе мешает проезду неисправный автомобиль. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.