В Нагатинском Затоне построили новое здание поликлиники

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Москвичам показали район Нагатинский Затон. Там построили новое здание поликлиники. Проект не типовой, а индивидуальный. И он полностью соответствует новому московскому стандарту поликлиник.

Кроме всего необходимого оборудования, пациентов ждет и комфортное окружающее пространство с зонам отдыха, ожидания и электронной записью.