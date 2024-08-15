15 августа, 13:10M24.RU
Победитель конкурса "Покажи Москву" провел экскурсию для зрителей Москвы онлайн
15 августа победитель конкурса "Покажи Москву" Елена Шагарова провела экскурсию "Банковская роскошь или стиль old money" специально для зрителей Москвы онлайн.
Состязание проходит ежегодно с целью популяризации профессии гида, участвовать в нем может любой желающий вне зависимости от должности и возраста.
В 2024 году всего было подано более 600 заявок и 31 июля жюри подвели итоги конкурса. Елена Шагарова стала одним из победителей.