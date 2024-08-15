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15 августа, 13:10

M24.RU

Победитель конкурса "Покажи Москву" провел экскурсию для зрителей Москвы онлайн

Победитель конкурса "Покажи Москву" провел экскурсию для зрителей Москвы онлайн

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15 августа победитель конкурса "Покажи Москву" Елена Шагарова провела экскурсию "Банковская роскошь или стиль old money" специально для зрителей Москвы онлайн.

Состязание проходит ежегодно с целью популяризации профессии гида, участвовать в нем может любой желающий вне зависимости от должности и возраста.

В 2024 году всего было подано более 600 заявок и 31 июля жюри подвели итоги конкурса. Елена Шагарова стала одним из победителей.

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