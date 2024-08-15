Фестиваль "День Индии" стартовал в Москве

Ежегодный фестиваль "День Индии" стартовал в столичном ландшафтном парке "Остров мечты". Он продлится до 18 августа.

Гости фестиваля могут познакомиться ближе с культурой, обычаями и кухней Индии. Всего посетителей ждут более 20 тематических площадок, среди них – танцы, йога и медитация.

Мероприятие приурочено к Дню независимости Индии и 78-й годовщине установления дипломатических отношений с Россией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.