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15 августа, 20:00

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Фестиваль "День Индии" стартовал в Москве

Фестиваль "День Индии" стартовал в Москве

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Ежегодный фестиваль "День Индии" стартовал в столичном ландшафтном парке "Остров мечты". Он продлится до 18 августа.

Гости фестиваля могут познакомиться ближе с культурой, обычаями и кухней Индии. Всего посетителей ждут более 20 тематических площадок, среди них – танцы, йога и медитация.

Мероприятие приурочено к Дню независимости Индии и 78-й годовщине установления дипломатических отношений с Россией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоЕкатерина Фоменко
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