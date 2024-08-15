Жители северо-востока Москвы провели рейд в борьбе с рекламой запрещенных веществ

Жители северо-востока Москвы решили внести свой вклад в борьбу с рекламой запрещенных веществ. Горожане заметили трафаретную рекламу с указанием сомнительных сайтов и обратились в управляющую компанию и общественные организации, а затем собрали других неравнодушных жителей и отправились в рейд по району.

Рейд по закраске надписей проходил в Ярославском районе. Вместе с сотрудниками управляющей компании жители обошли дома, осмотрели подъезды. Как отмечают общественники, в борьбе с распространением рекламы запрещенных средств важна бдительность и неравнодушие каждого человека.

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