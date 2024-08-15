Спортивные зоны оборудовали на площадке фестиваля "Москва 2030" в "Лужниках"

Площадку фестиваля "Москва 2030" в "Лужниках" посвятили теме спорта. Там установили пять велотренажеров, а также столы для игры в настольный теннис. Кроме того, там обустроили зону для джампинг-фитнеса.

Также в "Лужниках" представлены образцы городской спецтехники. Среди них – робот-уборщик "Пиксель", пожарные машины, снегоуборочная техника и многое другое.

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