В ТинАО с начала года было построено 872 тыс квадратных метров жилой недвижимости

С начала 2024 года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы ввели в эксплуатацию более 870 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Всего в этом году планируют построить свыше 2 миллионов "квадратов".

Кроме жилья, в ТинАО строят и коммерческую недвижимость. По оценке экспертов, в прошлом году здесь сдали около 180 тысяч "квадратов", а в этом году объемы строительства превысят 200 тысяч квадратных метров.

За последние годы в ТинАО построили 10 станций метро на Солнцевской и Сокольнической линиях, запустили МЦД. Также открыт транспортный хаб "Саларьево", а число автобусных маршрутов увеличилось более чем на 80%. По словам Сергея Собянина, до конца года планируют завершить работы на 5 станциях в новых округах.

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