Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 06:45

Город

В ТинАО с начала года было построено 872 тыс квадратных метров жилой недвижимости

В ТинАО с начала года было построено 872 тыс квадратных метров жилой недвижимости

Флористический маршрут подготовили на фестивале "Лето в Москве"

Собянин: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

Москвичам рассказали, как провести свободное время 15 августа

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах в Москве 15 августа

"Мой район. Новости": дом 70-х годов постройки отремонтировали в Алексеевском районе

Жителям столицы представили культурную афишу на 15 августа

Мэр Москвы поздравил столичных археологов с профессиональным праздником

Жители 47 районов Москвы получили новые квартиры по реновации

Гостям фестиваля "Москва 2030" расскажут о цифровизации столицы

С начала 2024 года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы ввели в эксплуатацию более 870 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Всего в этом году планируют построить свыше 2 миллионов "квадратов".

Кроме жилья, в ТинАО строят и коммерческую недвижимость. По оценке экспертов, в прошлом году здесь сдали около 180 тысяч "квадратов", а в этом году объемы строительства превысят 200 тысяч квадратных метров.

За последние годы в ТинАО построили 10 станций метро на Солнцевской и Сокольнической линиях, запустили МЦД. Также открыт транспортный хаб "Саларьево", а число автобусных маршрутов увеличилось более чем на 80%. По словам Сергея Собянина, до конца года планируют завершить работы на 5 станциях в новых округах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городнедвижимостьвидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляАлексей Марачев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика