Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Сергей Собянин наградил в "Зарядье" победителей конкурса лучших строительных проектов 2023 года. Победителем стал восточный участок МСД.

"Пешеходная галерея свяжет западный вестибюль станции "Потапово" и остановку городского транспорта на улице Александры Монаховой", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вокзалы Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский станут остановками ВСМ. Там пассажиры смогут комфортно и быстро совершить пересадки на станции метро и МЦД.

