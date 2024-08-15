Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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15 августа, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: Собянин объявил об открытии выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Флигель усадьбы Федора Шаляпина отреставрировали в Москве

Сергей Собянин рассказал, как улучшается дорожное движение в Москве

"Интервью": Екатерина Драгунова – о работе волонтеров на фестивале "Москва 2030"

Московские бренды представили на форуме-фестивале "Москва 2030"

Новости часа: Собянин рассказал о работе московских врачей с жителями Курской области

Четыре павильона с российскими брендами подготовили на Болотной площади

Жителей столицы пригласили на гастрономический фестиваль в рамках "Москвы 2030"

Более 20 тыс товаров представлено на выставке столичных брендов на Болотной площади

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Сергей Собянин наградил в "Зарядье" победителей конкурса лучших строительных проектов 2023 года. Победителем стал восточный участок МСД.

"Пешеходная галерея свяжет западный вестибюль станции "Потапово" и остановку городского транспорта на улице Александры Монаховой", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вокзалы Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский станут остановками ВСМ. Там пассажиры смогут комфортно и быстро совершить пересадки на станции метро и МЦД.

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