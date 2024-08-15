15 августа, 14:30Город
Новости градостроительного комплекса Москвы
Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.
Сергей Собянин наградил в "Зарядье" победителей конкурса лучших строительных проектов 2023 года. Победителем стал восточный участок МСД.
"Пешеходная галерея свяжет западный вестибюль станции "Потапово" и остановку городского транспорта на улице Александры Монаховой", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Вокзалы Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский станут остановками ВСМ. Там пассажиры смогут комфортно и быстро совершить пересадки на станции метро и МЦД.