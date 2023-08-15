Москвичам рассказали, что можно посмотреть на МУФ 15 августа

Археологические раскопки организовали в "Лужниках" в рамках Московского урбанфорума. В его программу включили особые мастер-классы к профессиональному празднику, которые отмечают археологи 15 августа. Например, юные гости форума могут попробовать себя в роли реставраторов на специальном занятии.

Кроме того, гости могут позаниматься йогой, академической греблей, а также пройти мастер-класс по серфингу. Подробнее о том, где еще можно поучаствовать, – в эфире телеканала Москва 24.