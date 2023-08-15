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Новые столичные эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо

Новые столичные эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо

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Новые эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо

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Третье транспортное кольцо разгрузят эстакады через МЦК. Они станут частью южного направления Московского скоростного диаметра.

Работы удалось провести без остановки движения железнодорожного транспорта. Авторы проекта обещают, что с его запуском Москва получит важный транспортный узел.

Как будет организован трафик, какие работы уже сделаны и когда запустят новые участки Юго-Восточной хорды? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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