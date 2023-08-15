Новые столичные эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо

Третье транспортное кольцо разгрузят эстакады через МЦК. Они станут частью южного направления Московского скоростного диаметра.

Работы удалось провести без остановки движения железнодорожного транспорта. Авторы проекта обещают, что с его запуском Москва получит важный транспортный узел.

Как будет организован трафик, какие работы уже сделаны и когда запустят новые участки Юго-Восточной хорды? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.