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Москвичам рассказали о программе мероприятий в рамках МУФ 15 августа

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Картинг в "Лужниках", лекции по урбанистике в "Зарядье", танцевальный флешмоб от участников проекта "Московское долголетие" в Гостином Дворе. Все это лишь малая часть программы Московского урбанистического форума. Полное расписание можно изучить на официальном сайте.

Все запланированные мастер-классы, экскурсии и концерты для посетителей проходят бесплатно. Но организаторы напоминают, что на некоторые мероприятия понадобится регистрация. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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