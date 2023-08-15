Москвичам рассказали о программе мероприятий в рамках МУФ 15 августа

Картинг в "Лужниках", лекции по урбанистике в "Зарядье", танцевальный флешмоб от участников проекта "Московское долголетие" в Гостином Дворе. Все это лишь малая часть программы Московского урбанистического форума. Полное расписание можно изучить на официальном сайте.

Все запланированные мастер-классы, экскурсии и концерты для посетителей проходят бесплатно. Но организаторы напоминают, что на некоторые мероприятия понадобится регистрация. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.