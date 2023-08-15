Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Город

Посетителям Парка Горького будут помогать волонтеры

Посетителям Парка Горького будут помогать волонтеры

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Инспекторы ГИБДД составили 1,3 тыс протоколов в отношении самокатчиков в Москве

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Аналитики сообщили, что квартиры в Москве могут подешеветь к концу года

Собянин: в рамках комплексного развития территорий построят 19 школ и 23 детсада

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Специалисты приступили к очистке Фрунзенской набережной в столице

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

Посетителям Парка Горького помогут волонтеры. Молодые люди в яркой униформе будут работать в наиболее популярных местах зеленой зоны – от "Музеона" до Воробьевых гор.

Они будут помогать гостям построить маршрут, подскажут, где находятся главные достопримечательности парка, и расскажут о его истории. Для этого стюарды пройдут специальную подготовку. Кроме того, на Ленинском пляже Воробьевых гор и на террасе у сухого фонтана в "Музеоне" в хорошую погоду стюарды будут выставлять лежаки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика