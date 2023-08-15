Посетителям Парка Горького будут помогать волонтеры

Посетителям Парка Горького помогут волонтеры. Молодые люди в яркой униформе будут работать в наиболее популярных местах зеленой зоны – от "Музеона" до Воробьевых гор.

Они будут помогать гостям построить маршрут, подскажут, где находятся главные достопримечательности парка, и расскажут о его истории. Для этого стюарды пройдут специальную подготовку. Кроме того, на Ленинском пляже Воробьевых гор и на террасе у сухого фонтана в "Музеоне" в хорошую погоду стюарды будут выставлять лежаки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.