Новости последнего часа: движение затруднено на проспекте Вернадского из-за пожара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение затруднено на проспекте Вернадского, там загорелся автомобиль, рассказали в Дептрансе.

По предварительным данным, россиян среди пострадавших при взрыве на рынке Еревана нет, заявили в посольстве РФ.

Четверо мужчин на каршеринге избили сотрудников ДПС в Москве при проверке документов, сообщил СК.