Новости последнего часа: воду из-за жары стали раздавать на восьми станциях метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 15 августа пообещали до 32 градусов. Воду раздают на восьми станциях метро и одной автостанции, сообщил Дептранс.

Пожар в многоэтажном здании на территории ереванского рынка "Сурмалу" потушен, остаются тлеющие очаги. Об этом заявили в МЧС.

Жители дома на юго-востоке Москвы, которых поместили в ПВР накануне, вернулись в свои квартиры, рассказали власти столицы.