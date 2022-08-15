Большая зона отдыха появится в Бибиреве к осени

К осени в Бибиреве появится большая зона отдыха для детей и взрослых. Вдоль Мелиховской и Белозерской улиц благоустраивают сквер. Москвичи получат смотровую площадку с видом на реку.

Отдельное пространство сделают для спортсменов. На территории установят снаряды для гимнастики и проложат беговую дорожку. В сквере установят две детские площадки и одну для детей с ограниченными физическими возможностями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.