Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медицинские карты. Стоять в очереди в регистратуру, чтобы получить результаты обследований, больше не придется.

Пара кликов, и вся история болезни открывается на домашнем компьютере или телефоне. Старые бумажные документы из клиник вывозят. Куда их перемещают, что появится на месте картохранилищ и как обеспечивают безопасность наших персональных данных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.