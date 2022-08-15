Новости последнего часа: благоустройство у станции БКЛ "Сокольники" выполнено на 50%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство вокруг станции "Сокольники" БКЛ метро выполнено наполовину. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В Москве создали экспресс-тесты для определения оспы обезьян. Об этом сообщила мэрия.

Российские маркетплейсы начинают продажу обуви турецкого холдинга Flo Retailing.