Комплекс для обслуживания речных электротрамвайчиков начали строить в Мнёвниках

В Мнёвниках начали строить комплекс для обслуживания электрических речных трамвайчиков. Об этом сообщает Дептранс.

Электросуда смогут "ночевать" в специальных доках, где их будут заряжать и проводить мелкий ремонт. Рядом будет причал для швартовки. Там смогут одновременно поместиться 10 судов.

У комплекса будет два этажа. Помимо ремонтного отсека, там будут офисы и производственные помещения. В Москве запустят регулярный речной транспорт в тестовом режиме до конца года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.