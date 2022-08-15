Московские городские службы продолжили работать в усиленном режиме из-за жары

Столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары. Например, коммунальщики чаще поливают дороги и проводят аэрацию.

Третий день подряд в городе действует оранжевый уровень погодной опасности. На данный момент столбики термометров показывают около 25 градусов и продолжают расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.