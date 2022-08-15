В столице завершился фестиваль фейерверков "Ростех"

Тысячи огненных фигур появились в Братеевском каскадном парке. В Москве завершился фестиваль фейерверков "Ростех".

Пиротехники из разных стран собрались, чтобы показать свое искусство. Каждое выступление длилось 10 минут. За это время нужно было показать максимально эффектную композицию под музыку, связанную с культурой России, при этом рассказать об особенностях своей страны.

В среднем каждая команда выпустила в ночное небо по пять тысяч зарядов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.