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15 июля, 17:30

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Жителям столицы рассказали о программе мероприятий "Лета в Москве" на ближайшие дни

Жителям столицы рассказали о программе мероприятий "Лета в Москве" на ближайшие дни

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Участники проекта "Лето в Москве" предлагают жителям столицы поучаствовать в насыщенной развлекательной программе. Например, 15 и 16 июля с 11:00 до 22:00 в рамках арт-фестиваля "С чего начинается Родина?" на ВДНХ будут проходить концерты, выставки, лекции и фильмы.

Кроме того, 19 и 20 июля в Лианозовском парке запланированы танцевальные вечера, а в парке "Северное Тушино" состоится бесплатная выставка ретроавтомобилей отечественного автопрома. Кроме того, 20 июля с 12:00 до 22:00 в саду "Эрмитаж" будет проходить фестиваль латиноамериканской и карибской культуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоРоман КарловКсения Поликарпова

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