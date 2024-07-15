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Новости

15 июля, 14:45

Город

Новости часа: более 19 тыс москвичей получили жилье по реновации в первой половине 2024-го

Новости часа: более 19 тыс москвичей получили жилье по реновации в первой половине 2024-го

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

"Это Москва. Строительство": поликлиники-гиганты

"Это Москва. Туризм": роллердромы Москвы. Где кататься на роликах

Строители рассказали, каким будет флагманский центр больницы имени Буянова

Новости часа: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Мэр Москвы: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

"Мой район. Новости": более 2,5 тыс лифтов обновят в Москве

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Дептранс рассказал о реконструкции Ленинградского вокзала

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 19 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации с января по июнь 2024 года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

К 85-летию ВДНХ в столице выпустили тематический билет "Единый", рассказали в Дептрансе.

Городские службы поливают цветники и дороги в Москве в связи с жарой, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

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городреновациятранспортвидеоРоман Карлов
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