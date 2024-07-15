Новости часа: более 19 тыс москвичей получили жилье по реновации в первой половине 2024-го

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 19 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации с января по июнь 2024 года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

К 85-летию ВДНХ в столице выпустили тематический билет "Единый", рассказали в Дептрансе.

Городские службы поливают цветники и дороги в Москве в связи с жарой, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.