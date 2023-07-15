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15 июля, 18:30

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На VK Fest в Парке Горького выступят более 60 музыкантов и коллективов

На VK Fest в Парке Горького выступят более 60 музыкантов и коллективов

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В Парке Горького проходит музыкальный фестиваль VK Fest

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На VK Fest в Парке Горького выступят более 60 музыкантов и коллективов. На фестивале посетители могут поучаствовать в конкурсах или других активностях.

"Очень классно. Здесь очень много молодежи, здесь много людей разных возрастов, которые собираются в одном месте. И наслаждаются музыкой, и вообще атмосферой. Здорово, что есть место, в которое люди могут прийти и поделиться своими прекрасными, положительными эмоциями", – рассказала фигуристка Евгения Медведева о фестивале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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