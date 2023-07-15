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На ВДНХ проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"

На ВДНХ проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"

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Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" пройдет на ВДНХ

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На ВДНХ проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов". За четыре дня гости могут познакомиться с национальными особенностями и традициями разных народов.

"У нас национальные костюмы, они очень популярны не только в Казахстане, но и по всему миру. Есть конечно чисто национальные, это когда мы надеваем на праздники, самый такой яркий праздник это Наурез – это встреча весны. Здесь у нас представлен Чапман мужской – он дарится самым почетным гостям, самому почетному человеку, здесь у нас костюм национальный – это уже женский, его мы надеваем на праздники, на сцену, а тут у нас представлена одежда, которую мы можем сейчас носить", – рассказала участница фестиваля Лаура Акылбаева.

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