На ВДНХ проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов". За четыре дня гости могут познакомиться с национальными особенностями и традициями разных народов.

"У нас национальные костюмы, они очень популярны не только в Казахстане, но и по всему миру. Есть конечно чисто национальные, это когда мы надеваем на праздники, самый такой яркий праздник это Наурез – это встреча весны. Здесь у нас представлен Чапман мужской – он дарится самым почетным гостям, самому почетному человеку, здесь у нас костюм национальный – это уже женский, его мы надеваем на праздники, на сцену, а тут у нас представлена одежда, которую мы можем сейчас носить", – рассказала участница фестиваля Лаура Акылбаева.