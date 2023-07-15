На ВДНХ проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов". В течение 4-х дней гости могут познакомиться с национальными особенностями и традициями разных народов.

В программе фестиваля концерты, спортивные турниры, мастер-классы и другие развлекательные и познавательные активности. Можно попробовать угощения из Армении, научиться древнерусской письменности, увидеть джигитовку или оценить туристический потенциал Карачаево-Черкессии. Большинство событий бесплатные, для участия в некоторых потребуется предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.