Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

На ВДНХ проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"

На ВДНХ проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"

Новости часа: число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех

В Парке Горького начался музыкальный фестиваль VK Fest

Расписание поездов на западном участке будущего МЦД-4 изменилось 15–16 июля

Школа вождения электросамокатов открылась в Москве

В столице продолжается "Московская музейная неделя"

Васильевский Спуск закрыли для проезда из-за проведения ралли "Шелковый путь"

Парк Горького будет частично закрыт до 18 июля из-за музыкального фестиваля

Более 9 тысяч квартир передали под заселение по программе реновации с начала года в Москве

Новости часа: стоимость бензина Аи-92 на бирже в РФ бьет рекорды седьмой день подряд

На ВДНХ проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов". В течение 4-х дней гости могут познакомиться с национальными особенностями и традициями разных народов.

В программе фестиваля концерты, спортивные турниры, мастер-классы и другие развлекательные и познавательные активности. Можно попробовать угощения из Армении, научиться древнерусской письменности, увидеть джигитовку или оценить туристический потенциал Карачаево-Черкессии. Большинство событий бесплатные, для участия в некоторых потребуется предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика