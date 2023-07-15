Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:00

Город

В столице продолжается "Московская музейная неделя"

В столице продолжается "Московская музейная неделя"

Васильевский Спуск закрыли для проезда из-за проведения ралли "Шелковый путь"

Более 9 тысяч квартир передали под заселение по программе реновации с начала года в Москве

Новости часа: стоимость бензина Аи-92 на бирже в РФ бьет рекорды седьмой день подряд

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июля

"Мой район. Навигатор": работы по благоустройству дворов в Москве выполнены на 40%

"Мой район. Навигатор": трехуровневый городской вокзал появится в Зеленограде к осени

"Мой район. Навигатор": гастрофестиваль "Вкусы России" завершится 16 июля

Грибники встретили большое стадо кабанов в Тульской области

"Жизнь в большом городе": пляжный сезон

В столице продолжается "Московская музейная неделя". Сегодня, 15 июля, бесплатно работает Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане.

В воскресенье, 16 июля, будут доступны Государственный музей обороны Москвы, Музей Паустовского, Галерея Ильи Глазунова, Дом Гоголя, музей Булгакова.

Полный список площадок доступен на сайте акции. Бесплатный билет можно оформить на официальном сайте музеев или на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика