В столице продолжается "Московская музейная неделя". Сегодня, 15 июля, бесплатно работает Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане.

В воскресенье, 16 июля, будут доступны Государственный музей обороны Москвы, Музей Паустовского, Галерея Ильи Глазунова, Дом Гоголя, музей Булгакова.

Полный список площадок доступен на сайте акции. Бесплатный билет можно оформить на официальном сайте музеев или на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.